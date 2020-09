OM wil cel voor doorrijdende Helmonder die ‘als idioot’ ongeluk veroorzaakte waarbij vrouw haar been verloor

Op die zaterdagavond fietsten een man en vrouw van Eindhoven terug naar Nuenen, over de Wolvendijk. Vanuit Helmond kwam een BMW over de Eisenhouwerlaan naar de stad, twee mannen wilden naar een coffeeshop. Ze reden in volle vaart tegen de vrouw maar stopten niet. Een Polo kwam er direct achteraan.

Linkerbeen bleef behouden

Uit camerabeelden bleek dat pas de vijfde passerende auto even stopte maar toch weer doorreed. Nummer zeven belde 112. De ambulance bracht de vrouw meteen naar het ziekenhuis maar haar rechter onderbeen kon niet meer worden gered. Haar linker was ook in gevaar maar kon ze houden. Uit technisch onderzoek bleek dat de twee door rood fietsten, de BMW reed met 143 door groen.

Quote Uit technisch onderzoek van de politie bleek dat de twee door rood fietsten, de BMW reed met 143 km/u door groen.

De BMW werd snel gevonden, maar wie reed er? De man van de Polo meldde zich de volgende dag, maar hij was niet de hoofdschuldige. Na een tv-oproep kwamen er anonieme meldingen over Rob van der Z. (26) Die zat inderdaad in de auto, zei hij tegen de rechters, maar hij reed niet en zag niks: net toen zocht hij zijn aansteker op de grond. Een vriend, die reed. En die zorgde ook voor de anonieme meldingen.

Achteloos

Twintig minuten na het ongeluk is de BMW geflitst, Rob heeft die boete betaald. Twee weken later werd hij gepakt voor benzinediefstal en vertelde toen achteloos dat híj eerder schade had gekregen aan zíjn auto. Dat wil volgens hem niet zeggen dat de wagen van hem was. Hij weet niet zeker van wie wel, het was een soort leenauto, en ze schreven regelmatig auto's over op andere namen. Hij had er een stuk of twaalf zo.

Quote Hij weet niet zeker van wie de BMW was, het was een soort leenauto, en ze schreven regelmatig auto's over op andere namen. Hij had er een stuk of twaalf zo. rg

In de praktijk was de wagen van de vriend. Maar die zegt absoluut niet te hebben gereden. Dat was Rob, zei deze. Hij waarschuwde nog voor de fietsen maar Rob gaf enkel gas bij. Hij had ghb op, zeven biertjes en ze hadden ‘twee fakkels gerookt'. Allemaal onzin, volgens Rob. Mensen in Deurne hebben hem daar vaak achter het stuur gezien. Geen wonder, zegt hij, hij woonde toen in Deurne. Als de wagen in Helmond reed, dan reed een Helmondse vriend.

Witte ambulancetent

De rechter wilde weten waarom Rob zich niet meldde als hij toch niet reed. Op de terugweg zagen ze een witte ambulancetent, dus het was echt goed mis. Rob ‘wilde er gewoon niks mee te maken hebben. Dom’. Hij vindt het ‘echt wel erg’ voor het slachtoffer (47). Zij kon de zitting niet aan, in een schriftelijke verklaring zegt ze zich voor het leven verminkt te voelen.

Quote Het slachtof­fer kon de zitting niet aan, in een schrifte­lij­ke verklaring zegt ze zich voor het leven verminkt te voelen.

Officier van justitie Patrick van Hees zag alle getuigenissen als bewijs voor de schuld van de Helmonder. Hij reed te hard, lette niet op en gaf op het moment supreme juist extra gas bij. Dat hij onder invloed was, valt nu niet meer te bewijzen. Met aftrek van allerlei tussentijdse strafjes kwam hij tot een eis van vijf maanden, met anderhalf jaar rijverbod.

Iedereen heeft een motief

Advocaat Paul Saris ging uitgebreid in op de Polo. Die reed volgens de politie over de fiets, maar wie zegt dat dat niet het been was? Zoals niemand weet wie de eigenlijke eigenaar van de wagen was, is ook totaal onduidelijk wie er reed. Wel érg toevallig dat allerlei anonieme meldingen vlak achter elkaar komen. En iedereen heeft immers een motief om te liegen, aldus de pleiter.