OM wil messenzwaaier uit Helmond in kliniek

Grote consternatie een half jaar terug in Helmond waar Subhi al H. (27) opzichtig snoep en koekjes in de Jumbo wegpakte. Twee medewerkers gingen achter hem aan maar hij dreigde hen met een groot mes. Hij ging naar zijn appartement aan de Calsstraat waar hij, met het mes, op het balkon begon te schreeuwen. Er kwam meer en meer politie op af die hem maar niet rustig kreeg. Uiteindelijk kwam hij naar beneden en keek in de lopen van verschillende politiepistolen. Nog steeds was hij niet aanspreekbaar, waarna een schot werd gelost en hij met pepperspray werd opgepakt.

Nukkig

Wie ergens naar toe wil, neemt een bus of trein maar gaat niet met messen zwaaien, hield de rechter hem voor. Nou, hij had het eerder al geprobeerd -er bleek een soortgelijk incident te zijn geweest op Schiphol- maar niemand wilde hem helpen en dus deed hij dit. Klaar. De rechter was benieuwd wat zijn plannen nu waren. Hij wil zijn woning terug van de gemeente en een baan, en zal het dan zo proberen, kaatste hij terug. Dat zal niet meevallen, gezien de oorlogssituatie in Syrië. Hulp bij de terugreis zit er voorlopig echt niet in, hield de rechter hem voor.

Omdat hij zich niet wilde laten onderzoeken kon reclassering ook geen advies of hulp bieden. Volgens zijn advocate Laura van Rosendaal zat hij in een psychose maar dat is niet vastgesteld. Officier van justitie Stijn Revis had wel een rechtelijke machtiging tot opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat was zonder meer het beste voor iedereen, vond hij en hield zijn strafeis op de 196 dagen die hij over twee weken bij vonnis in voorarrest zal hebben gezeten. Zijn advocate vroeg of dat meteen kon; daar zal de rechtbank over nadenken.