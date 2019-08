OM ziet Helmondse brievenbusschoten als moordpoging

DEN BOSCH - Dylan van K. de man die in februari een ruzie in Helmond wilde beslechten door door een brievenbus te schieten, blijft verdacht van een poging moord. Hij zal daar op 21 oktober voor berecht worden.

Moord is het zwaarste verwijt dat de wet kent. Het OM moet dan bewijzen dat er opzet in het spel wat, en bedoeling om te doden. De opzet is in dit geval duidelijk, maar de schoten waren naar beneden gericht. Dat zal advocate Marie-José Beukers zeker aanvoeren, maar voor officier van justitie Wineke Wichern blijft de vraag of dat dat ook de bedoeling van Dylan (25) was, en in hoeverre het slachtoffer toch in levensgevaar was.

Kogelregen

Wat er precies gebeurde die nacht van de 1e maart is nog niet duidelijk. Bewoners van de Zeppelinstraat hoorde tegen het ochtendgloren een flinke ruzie. Twee mannen stonden te schelden tegen een bewoner die de voordeur dicht hield. Een van de twee, Dylan van K. uit Montfort, liep naar zijn Opel, kwam terug met een vuurwapen en schoot door de deur heen, waarschijnlijk door de brievenbus. Hij schoot meerdere keren, volgens de tenlastelegging werden ‘patronen teruggevonden in de voet van het slachtoffer’. Desondanks heeft de man geboft. Dylan had een machinepistool dat echter niet in de automatische stand stond en dus geen kogelregen losliet.

De twee gingen er meteen vandoor, volgens de officier ‘als idioten’. De politie zag de wagen al snel rijden en ging er achteraan. Dat werd een achtervolging op hoge snelheid die naar Deurne voerde. Tot verbijstering van de agenten sprong de passagier daar opeens uit de wagen. Hij raakte zwaargewond, en overleed later in het ziekenhuis. Dylan van K. bleef gassen maar crashte in de Zeilbergsestraat in een voortuin. Hij wist nog ter vluchten, maar werd even later alsnog door de politie opgepakt.

Hij was hoogstwaarschijnlijk flink onder invloed van drugs. Geen van de betrokken heeft een grote reputatie binnen het criminele. Desondanks was er wel sprake van een geducht wapen, en bleek Dylan van K. thuis nog een nep-pistool te hebben, ook weer automatisch. Het slachtoffer zou, van achter de deur, hebben gedreigd met een zwaard.

Levensgevaarlijk