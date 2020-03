‘Omloop’ op groot scherm in Helmond

HELMOND - Het peloton dokkert weer over de kasseien van de Haaghoek en de Berendries, de straffe wind doet het peloton in waaiers uiteenvallen en commentator Michel Wuyts raakt op de Vlaamse televisie nerveus omdat de Italiaan Trentin plooit, maar nog niet definitief breekt. Kortom, met het rijden van de Vlaamse openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad is het wielerpeloton op zaterdag weer uit zijn winterslaap ontwaakt. De koers was in Helmond op een groot scherm te volgen.

Ook voor de liefhebbers is het maandenlange wachten op het nieuwe seizoen voorbij. Op de laatste zaterdagmiddag van februari met een Westmalle voor de buis hangen is voor wielerminnend Zuidoost-Brabant vaste prik, maar er is nu een alternatief: de koers aanschouwen op een groot bioscoopscherm in De Cacaofabriek, met voor- en nabeschouwing door twee tot de verbeelding sprekende ex-profs: Karsten Kroon en Bram Tankink.

Het brengt meer dan honderd liefhebbers op de been, waaronder verzamelaar Lambert van den Waarsenburg en zijn zoon Milko. ,,Een andere entourage dan thuis voor de buis, met aansprekende gasten erbij’’, zo omschrijft senior. Een mooie opkomst dus, tot tevredenheid ook van de initiatiefnemer: Helmonder en wielerfanaat Pieter Vankan.

De Cacaofabriek is voor hem geen onbekend werkterrein; jaren geleden zette hij er al eens een programma over doping in de sport op touw.

Hunkeren naar start seizoen

Het samenkomen op zaterdag is wars van wrange nasmaak. Alles staat in het teken van een pril begin. Goed, het profpeloton warmde al op in zonnige oorden. Maar met de ‘Omloop’ begint voor de nostalgici het jaar écht. Ook voor Tankink voelde de koers in België altijd zo. ,,Die massa mensen bij de start in Gent. De voelbare spanning in het peloton. Aan alles merkte je dat iedereen er naar hunkerde.’’

Meestal moest Tankink zich wegcijferen voor kopmannen als Tom Boonen en Robert Gesink. Zijn populariteit dankt hij dan ook vooral aan zijn guitige voorkomen en opgeruimde humeur. Legendarisch was zijn interview aan de start van een Touretappe. Het ontging de Twent compleet dat terwijl hij uitgebreid de NOS te woord stond, het peloton al was vertrokken. Tot hilariteit van de volle zaal komt het fragment ook voorbij in het introducerende filmpje.

Letterlijk blij met dode mus

Karsten Kroon kwam vaker vuist ballend over de streep. De Drent schreef onder meer een Touretappe op zijn naam. De laatste jaren leerde wielerminnend Nederland hem echter kennen als Eurosport-commentator met oog voor natuurschoon langs het parcours. ,,Bram nam me eens flink in de maling. Hij maakte me letterlijk blij met een dode mus. Die vond hij in zijn tuin en stopte hij in een doosje.’’

Vele uren trainden ze samen in de Limburgse heuvels. En ook bij de amateurs waren ze elkaars tegenstrevers. Daar kent ook presentator Rik Elfrink (ED-voetbaljournalist en voormalig amateurwielrenner) zijn twee gasten nog van. ,,Voor ons amateurs was de Ster van Zwolle als opener de heilige graal. Voor profs de Omloop.’’

Kroon en Tankink halen nog herinneringen op. Bijvoorbeeld over Tankinks entree bij de profs. ,,Ik tekende bij Farm Frites. De inkt was nauwelijks droog of die ploeg zou stoppen.’’ De Tukker had geluk: de vermaarde ploegleider Patrick Lefevere nam de boedel over.

Terwijl de twee gezellig kletsen valt de koers al in de beslissende plooi, met nog 70 km voor de wielen. Een groepje met onder meer Mike Teunissen rijdt weg en blijft uit de greep van de achtervolgers. Uiteindelijk wint thuisfavoriet Jasper Stuyven. Een aardige Omloop, maar geen heel gedenkwaardige is het verdict van Kroon. Hij becommentarieert namens Eurosport binnenkort Italiaanse voorjaarskoersen. Ten minste, als het coronavirus geen roet in ‘t eten gooit. ,,Je zult veel vakantie hebben, Karsten’’, grapt iemand uit het publiek sarcastisch. De olijke Tankink zal intussen nog vaak op de Belgische tv te zien zijn.