Omroep DitisHelmond heeft ambities ondanks financiële en journalistieke uitdagingen

HELMOND - De fusie is voltrokken, de nieuwe apparatuur klaar voor gebruik. Omroep DitisHelmond wil zich laten zien in alle delen van de stad. Maar kunnen alle ambities wel worden waargemaakt?

Sommige lokale media zullen met enige jaloezie kijken naar de redactieruimte van DitisHelmond. Het uitzicht op de stad is allereerst geweldig, vanaf de vijfde etage van het kantoor van de LEVgroep aan de Penningstraat. Aan vierkante meters is er bovendien geen gebrek. Maar wat vooral in het oog springt? De gloednieuwe radiostudio, die onlangs werd opgeleverd.

Nu Omroep Helmond en internetplatform Dit Is Onze Wijk (DIOW) zijn gefuseerd, kan er met wat meer monterheid naar de toekomst worden gekeken. Vorig jaar stapte het voltallige bestuur van de omroep op. De leiding vond dat er anderhalve ton aan subsidie nodig was om alles goed draaiende te houden; Omroep Helmond moest het echter met de helft doen. Onder meer de PvdA-fractie sprak daarna haar zorgen uit over de kwaliteit en onafhankelijkheid van het medium.

Regiojournalistiek

Wethouder Antoinette Maas kwam een half jaar geleden met een extra bijdrage van 50.000 euro, zodat de gefuseerde partijen een professionaliseringsslag konden maken.

,,Dat geld is geïnvesteerd in apparatuur en in mij”, zegt Paula van Hout lachend. De hoofdredactrice van DitisHelmond werd aangesteld om de kwaliteit van de verslaggeving op te krikken. Van Hout komt uit Uden en heeft bijna veertig jaar ervaring in de regiojournalistiek. ,,Ik loop nu zo’n jaar in Helmond rond. Het is lastig om de stad te leren kennen in coronatijd, maar ik merk wel dat alles heel wijkgericht is. Mensen zijn begaan met hún Brouwhuis of Mierlo-Hout.”

Zeventig vrijwilligers

Van Hout is een van de drie parttimers bij de omroep. De rest van de organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. Het zijn er meer dan zeventig in totaal. Zij houden de boel draaiende. Het gaat vooral om technici, maar er zitten ook verslaggevers, fotografen en cameramensen tussen. ,,Een enkeling is gestopt, misschien wel omdat ik een bepaalde kwaliteit verlang. Voor sommigen was het echt hobby, maar we willen niet zomaar wat aanrommelen.”

Volledig scherm Herbert von Reth en Paula van Hout van omroep DitisHelmond: 'We willen niet zomaar wat aanrommelen.' © Sem Wijnhoven/DCI Media

Van Hout is ambitieus, maar wel realistisch. Ze geeft aan dat ze méér radio en tv wil maken voor de oudere doelgroep. Ondertussen moet ook de website worden gevuld en de sociale media op orde zijn. Plannen zijn er genoeg, handjes vaak te weinig. ,,Door mijn aanstelling kunnen ook studenten journalistiek hier nu stage lopen. Tegelijkertijd kan ik niet iedereen overal heensturen. De Helmondse politiek wordt gevolgd door twee vrijwilligers, maar steeds in overleg met mij, want ze doen dit voor het eerst”, zegt Van Hout.

Kwaliteitsimpuls

Dit Is Helmond wil immers geen doorgeefluik zijn van de gemeente. Van Hout benadrukt dat de omroep geen partner van de gemeente is. ,,Sterker nog; we moeten vaak zelf achter zaken aan zitten. We werden vaak niet eens voor persgesprekken uitgenodigd, al gaat dat de laatste tijd beter.”

Het blijft, financieel en journalistiek inhoudelijk, hoe dan ook lastig voor DitisHelmond. Al hoopt DIOW-oprichter Herbert von Reth dat de omroep, bovenop de subsidie vanuit de gemeente, op termijn zélf inkomsten kan genereren. ,,Advertorials, verkeer op de website, sponsoring”, zegt Von Reth. ,,Daarmee kan je een kwaliteitsimpuls realiseren.”

In de tussentijd wil DitisHelmond zo dicht mogelijk bij de inwoners van de stad staan. ,,Het afvalbeleid is bijvoorbeeld erg actueel nu, daar moet je mensen over bevragen”, zegt Van Hout. ,,Het is onze taak om ontwikkelingen in Helmond te duiden en te weten wat er leeft en speelt in alle wijken van de stad. Daar werken we elke dag aan.”