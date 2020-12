‘Omschakelen naar online onderwijs niet zo simpel als ouders denken’

Stakingen bij metaalbe­drij­ven in de regio uitgesteld

10:00 EINDHOVEN - VDL, DAF en ASML. Deze Eindhovense bedrijven zouden deze week in elk geval aan de beurt komen bij stakingsacties in de metaalsector. De coronamaatregelen gooien echter roet in het eten voor de vakbonden. Maar die broeden inmiddels op 'lockdown-acties': 'Overwerken? Vergeet het maar.'