Omstreden aansluitkosten Ennatuurlijk: 4000 klanten hebben geld teruggevraagd, moment terugbetaling nog niet duidelijk

Wolf bijt ree dood in de Peel. Kulbericht of nieuws?

,,Wat is dat voor een kulbericht om te melden dat een wolf een ree opgegeten heeft?” Zo begon lezer Jan Bekx uit Gemert zijn briefje aan het ED. ,,Gaan we vanaf nu ook melden dat een vos een konijn opgepeuzeld heeft? Of de kat van de buren een muis?”

19 februari