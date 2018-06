Omstreden bewijs tegen twee Helmonders verdacht van inbraak

Zeker, hij heeft de schijn tegen want hij heeft een stevig strafblad. Verdachte Wassim M. (23) uit Helmond gaf het grif toe, woensdag bij de rechtbank in Den Bosch. Hij was net twee weken vrij, toen in Helmond de inbraakpoging plaatsvond waarvan hij wordt verdacht. Maar hij had het niet gedaan, hij liep alleen maar toevallig langs appartementencomplex Boscotondo, vertelde hij. Vanuit dat complex kwam op een decemberavond vorig jaar een inbraakmelding. De politie was snel ter plaatse en zag M. lopen, samen met medeverdachte Mohamed A. (20), die niet op de zitting was verschenen. Ook A. heeft een reeks veroordelingen op zijn naam.