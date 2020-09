Omwonenden van De Kamenij in Helmond over plan daklozenopvang: ‘Er is nú al zoveel overlast’

Weer snellere toename aantal coronage­val­len in Zuid­oost-Bra­bant: 1.226 nieuwe besmettin­gen

29 september EINDHOVEN - De groei van het aantal coronabesmettingen in Zuidoost-Brabant is de voorbije twee weken opnieuw versneld. In totaal kwamen er 1.226 nieuwe gevallen bij, blijkt uit gegevens van het RIVM.