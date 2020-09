Omwonenden Weverspark Helmond: ‘permanente oplossing nodig voor overlast’

Elke avond om 23.00 uur plaatst Eric van der Putten de dranghekken: Weverspark gesloten. ’s Ochtends om 6.00 uur schuift hij ze weer opzij: park open. Het groengebied heeft zeven in- en uitgangen, dus het duurt even voor Van der Putten rond is, maar als aanwonende van het park in de Helmondse binnenstad heeft hij het er voor over. „We kunnen weer rustig slapen.” Toch is hij bezorgd. „Er is een permanente oplossing nodig.”