Ondanks 20 bezwaren tegen verbouwing arbeidsmigrantenhotel Helmond start het werk in mei

Video Dagje Helmond voor turnzusjes Sanne en Lieke Wevers

4 april HELMOND - Of ze nou een filmpje moeten maken met een Robinson-kandidaat. Of een jonge fan te woord staan. Geen enkel probleem voor de turnzusjes Sanne en Lieke Wevers. Goede ambassadeurs van hun sport. En ook ambassadeur van Sports for Children. De 26-jarige tweeling was woensdag in Helmond.