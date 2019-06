Ondernemers houden vol, rechter zucht in slepende horecakwestie in Helmond

Ze geven niet op, zoveel is wel duidelijk. Oud-restauranthouders Eric en Mieke Betgem denken nog altijd te kunnen bewijzen dat de gemeente Helmond mede schuldig is aan de gedwongen sluiting van hun etablissement Berlaer in 2012. Het dossier over de kwestie is inmiddels zo dik geworden, dat de advocaten zich tijdens de zitting bijna vertilden aan de hoeveelheid paperassen. Het echtpaar is van mening dat Helmond, en de vorige exploitanten, bij de overname in 2011 veel te rooskleurige omzetcijfers hebben aangeleverd. De gemeente is eigenaar van het pand, dat tegenwoordig De Kasteelpoort heet.