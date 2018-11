Ondernemerscafé Helmond: Hoe verder na een dodelijk ongeval

HELMOND - Wat heeft het ongeval je uiteindelijk gekost? Hans Vereijken hoeft over de vraag niet na te denken en geeft het enige juiste antwoord: ,,Een mensenleven.” Om er daarna het geldbedrag bij te noemen: 2,5 ton. Bewust in die volgorde.

Op de tomatenkwekerij die Vereijken in Beek en Donk runt samen met zijn broer en neef, kwam op 25 november 2015 een werknemer om het leven. De Poolse man was de liftschacht aan het schoonmaken toen de lift naar beneden kwam. Ook Peter Spit maakt als directeur van een bedrijf een dodelijk ongeval mee. Toon van der Loo en Tonny Vissers daalden bij Xycarb bij Helmond af in een silo waar nog argongas in bleek te zitten. Beide mannen stikten. Dat gebeurde op 13 augustus 2014.

Vereijken en Spit vertelden donderdagavond bij het Ondernemerscafé Helmond wat zo'n verschrikkelijk ongeval betekent voor henzelf, voor het bedrijf, voor de toekomst. Ook te gast bij presentatoren Arnold Otten en Bas Schepers waren Karien van der Loo en Patrick van de Sande, de vrouw en zwager van Toon van der Loo.

Karien: ,,Ik wilde direct weten of Toon fouten heeft gemaakt, of hij schuldig is aan zijn eigen ongeluk. Als dat niet zo was, zou dat iets wegnemen.” Patrick: ,,Ik was meer gefocust op de oorzaak. Dat was een goede keuze. Daardoor blijf je verder af van schuld en straf.” Spit: ,,Iedereen is in shock, de politie staat aan de deur en de eerste zorg is Toon en Tonny en hun gezinsleden. De weken daarna gaat het steeds door je hoofd: wat is de oorzaak, wat hebben we gemist, wat gaat dit betekenen.”

Karien en Patrick namen later aan de keukentafel een bijzonder besluit. Ze stuurden bij de rechtszaak niet meer aan op een straf, maar wilden dat het bedrijf meer werk van veiligheid zou maken. ,,Onder één voorwaarde: dat ze sorry zouden zeggen tegen Karien”, aldus Patrick. Daarvoor namen de twee contact op met de baas van Peter Spit in Duitsland. Resultaat is dat Schunk Xycarb, zoals het bedrijf nu heet, jaarlijks een veiligheidsdag houdt. ,,Daarnaast is het op elke vergadering het eerste punt: zijn er dingen omtrent veiligheid waar we aandacht aan moeten besteden", aldus Spit.

Ook bij de tomatenkwekerij wordt dat bij elk overleg gevraagd. ,,Mensen moeten zich vrij voelen om iets te melden”, stelt Vereijken. ,,We zaten op veiligheidsniveau 7, nu zitten we op 8, we willen naar 9.” Op camerabeelden kon hij zien wat er was gebeurd. Zijn werknemer liep twee keer in en uit de lift. Bij de derde keer ging het mis. ,,Bij poetsen moet je de hoofdschakelaar uitzetten. Deed hij altijd, nu niet.”

En dan nog had de lift niet naar beneden mogen gaan. ,,Later bleek dat een draad verkeerd zat. Dat moet door de leverancier zijn gebeurd.” Toch kreeg zijn bedrijf 75.000 euro boete opgelegd.