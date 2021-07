Ondernemingsraad Vlisco hoopt dat nieuwe eigenaar vermeende angstcultuur stevig aanpakt: ‘Er moeten veel mensen vervangen worden’

Helmond Sport overtuigt ook tegen PEC nog niet, ruime nederlaag in Zwolle

20 juli Helmond Sport heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd van deze voorbereiding niet weten te winnen: PEC Zwolle was in eigen huis slagvaardiger dan de Helmonders: 3-0. Niet alleen het resultaat, maar ook het spel maakten duidelijk dat er werk aan de winkel is voor de competitiestart op 6 augustus.