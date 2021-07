Ondernemingsraad Vlisco stapt op en spreekt van angstcultuur: ‘Ziekteverzuim is hier torenhoog’

HELMOND - De complete ondernemingsraad van Vlisco is maandag per direct opgestapt en heeft bovendien de werkzaamheden neergelegd. In een zeer stevige persverklaring rept de OR over een angstcultuur bij de textielgigant uit Helmond. ,,Dreigementen met ontslag op staande voet en intimidatie werden niet geschuwd.”