‘Onderscheid tussen coronavirus en hooikoorts is niet makkelijk te maken’

Een lopende of snotterende neus, vermoeidheid, hoesten en niezen: wie hooikoorts heeft, kent de symptomen wel. De els heeft de afgelopen weken gebloeid en nu is het de beurt aan de es, taxus, wilg en berk. Vooral die laatste boom zorgt voor veel ongemak. Maar nu ook het coronavirus rondwaart, kan een enkele kuch soms al reden tot ongerustheid geven, want: hoe weet je of het om een allergie gaat of dat je iets ergers onder de leden hebt? Ook coronapatiënten kunnen immers dit soort klachten ontwikkelen.