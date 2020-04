Onderzoek naar dood verwarde, naakte man in Helmond: ‘Politie valt niks te verwijten’

HELMOND - De agenten die betrokken waren bij het kalmeren van een naakte, verwarde man (33) in Helmond in januari valt niets te verwijten wat betreft diens dood. De Helmonder werd onwel onderweg naar het ziekenhuis nadat agenten besloten niet op de ambulance te wachten, maar hem zelf te brengen.

Dat is de voorlopige conclusie van het onderzoek van de Rijksrecherche. Tijdens het onderzoek werd eerder al duidelijk dat de man drugs had gebruikt. Of dat ook een rol speelde bij zijn dood, staat niet vast. „Mogelijk geven de resultaten van een zogeheten toxicologisch onderzoek hier later duidelijkheid over”, zo vertelt de officier van justitie in een schriftelijke verklaring.

Hij schreeuwde en was verward

In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 januari kreeg de politie een melding over een man die naakt rondrende op de Zeeltstraat in de Helmondse wijk Mierlo-Hout. Volgens omwonenden rende hij heen en weer tussen de twee kanten de galerijflat waar hij woonde. Volgens hen schreeuwde hij en kwam hij nogal verward over. Toen de politie kwam, probeerde hij in eerste instantie te vluchten.

Uiteindelijk werd de man tegen de grond gewerkt en lag jij een tijdje naakt op straat. Na verloop van tijd kreeg hij een deken over zich heen. De agenten wilden wachten op een ambulance. Toen die om nog onduidelijke redenen niet kwam, besloten ze de man in hun eigen politiewagen naar het ziekenhuis te brengen. Volgens de richtlijnen is dan niet gebruikelijk, maar ook niet verboden.

Agenten hebben legitiem gehandeld