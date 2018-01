'Onderzoek naar GenX in Brabant kostte meer dan ton'

Dinsdag werd bekend dat de waterschappen hebben achterhaald hoe GenX in het oppervlaktewater terecht is gekomen. Nadat de stof eind november opdook bij de rioolwaterzuiveringen in Eindhoven (Waterschap De Dommel) en Aarle-Rixtel (waterschap Aa en Maas) werden er meer dan honderd metingen gedaan. Die leidde uiteindelijk naar het Helmondse bedrijf Custom Powders en afvalwaterverwerker Ecoflow in Son en Breugel.

Kankerverwekkend

GenX is een technologie waarmee teflon (lees: voor bijvoorbeeld anti-aanbakpannen) wordt geproduceerd en waarbij stoffen vrijkomen die in hoge concentratie mogelijk kankerverwekkend zijn. Zowel bij de waterzuivering in Eindhoven als Aarle-Rixtel werden de stoffen eind november in beperkte hoeveelheid gevonden. Het zat in oppervlaktewater dat niet bedoeld is voor consumptie en ook niet wordt gezuiverd om later te kunnen drinken.

Zowel in Helmond als Son en Breugel moet nu nog het nodige gebeuren. Ecoflow verwerkt afvalwater van andere bedrijven. GenX zat dus al in het afvalwater voordat het bedrijf ermee aan de slag ging. De echte bron is daarmee nog niet bekend. Mogelijk is dit afvalwater ook indirect afkomstig van Custom Powders. “Als bijvoorbeeld de straatkolken rond Custom Powders zijn leeggezogen en dat dat is afgevoerd dan Ecoflow”, zegt Marloes Tolsma van de omgevingsdienst in Zuidoost-Brabant.

Luchtfilters

Custom Powders zelf moet allerlei voorzorgsmaatregelen nemen. Zo komt GenX vanuit het bedrijf ook in de luchtbehandelingsinstallatie terecht. Mogelijk is het via die weg ook in de lucht gekomen. Het bedrijf zal onder andere luchtfilters moeten gaan gebruiken. Tot die tijd mag het GenX niet verwerken.

Als GenX zich via de lucht heeft verspreid, verklaart dat wellicht ook waarom de stoffen werden aangetroffen in onder andere recreatieplas Berkendonk. Dat wordt nu nog onderzocht. Gevaren voor de volksgezondheid zijn er niet volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Iemand die op Berkendonk gaat zwemmen zou dan elke dag twee liter van het water uit de plas moeten drinken.

Br abant Water

Uit voorzorg liet Brabant Water op al haar 29 drinkwaterbedrijven in Brabant het water testen. Nergens kwam GenX in voor. “We halen ons water in Brabant diep uit de grond”, zegt directeur Guido van Nuland. “Daar zitten ook nog beschermde kleilagen tussen. Bovendien is het water dat we winnen heel ‘oud’. Het is soms wel honderden jaren geleden als regen gevallen.”