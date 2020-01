Onderzoek naar geweld door politie na FC Eindhoven - Helmond Sport

Broos Swinkels prins in Helmond: pas de eerste ‘Bavaria-Briek’

19 januari HELMOND - Zijn opa was opperbrouwer, zijn vader Broos sr. was opperbrouwer, zijn neef Noud is de huidige opperbrouwer. Voor de Swinkelsen van Bavaria leek tijdens carnaval in Helmond maar één rol weggelegd. Broos Swinkels jr. (46) maakt aan die ‘traditie’ een eind.