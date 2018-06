Ongewone gasten: Scholeksters huizen bij Elkerliek ziekenhuis Helmond

,,Het is vrij uitzonderlijk, ik vermoed dat ze ergens een nest hebben in de buurt op een grinddak", zegt Mari de Bijl, vogelliefhebber en boswachter van Brabants Landschap.

,,In Heeze hebben we ook broedende scholeksters gehad. Ze kunnen nogal luidruchtig zijn als ze overvliegen of ergens scharrelen op zoek naar voedsel, ze tikken tegen ramen en gaan op auto's zitten."