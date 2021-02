Online beweegmarathon in Helmond: Lange adem komt Bianca prima van pas

HELMOND - Moe maar voldaan hijgt Bianca van Bruinisse (41) zondagochtend uit na een workout van een half uur, als onderdeel van de Helmondse online beweegmarathon. ,,Ik ben kapot’’, stamelt ze. Geen wonder, instructeur Sander van Budovereniging De Hechte Band gooide er flink de zweep over. ,,Het was echt in een hoog tempo en daarom pittig.’’

Van Bruinisse grijpt de door Jibb+ opgezette beweegmarathon met beide handen aan om zich een weekend lang in het zweet te werken. ,,Huilend vet’’, verwijst ze spottend naar de zweetdruppels die van haar voorhoofd parelen.

Terwijl een dozijn sportaanbieders vanuit de Geseldonk het goede voorbeeld geeft, doen zo’n 1.900 Helmonders thuis via een livestream geheel of gedeeltelijk mee. Een uitgelezen moment om - met coaching - even gezond te bewegen. Teamsporten zijn immers voor veel volwassenen uit den boze en de mogelijkheden om individueel te sporten zijn voor velen beperkt.

Van Bruinisse is duidelijk iemand van de lange adem: zaterdagochtend deed ze ook al mee aan de ochtendgymnastiek van Jibb+ en de bokstraining van Combat Sports Academy. ,,Het heet niet voor niets een beweegmarathon. Ik laat het niet bij één ding.’’

Een rechtse hoek

Chefeyo Giepmans (11) volgt intussen de digitale kickbokstraining van Chaib Maach. Logisch: het ventje is zelf pupil van diens sportschool. Met zijn moeder Angele spart hij zondagmiddag in de achtertuin. Achteloos deelt Chefeyo een rechtse hoek uit, om daarna met evenveel souplesse te duiken voor een tegenstoot.

Kickboksen krikte Chefeyos zelfvertrouwen op, volgens vader Dennis. Toen kwam corona. Chefeyo zat noodgedwongen thuis in plaats van in het klaslokaal. Dennis trots: ,, Eerst wilden ze hem naar de praktijkschool sturen, maar nu heeft hij vmbo-t als advies. Hij sloeg zich er dus goed doorheen.’’

Niet in een isolement

Misschien ook wel dankzij het kickboksen: sportschool Maach deed er alles aan om de jeugdleden in de lockdown aan het sporten te houden. Na afloop van de sparsessie toont Dennis de tent bij de sportschool. ,,Hier kon de jeugd in de winter blijven trainen. Voor ventilatie moeten drie zijden open blijven. Maar we plaatsten verwarming om óók tijdens extreme kou te blijven trainen.’’ Chefeyo belandde zo niet in een isolement. ,,Je ontmoet tóch leeftijdsgenootjes.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Trainingen worden opgenomen in De Geseldonk © Rene Manders/DCI Media

Ook voor Franca Schoonen (14) is sporten een doorbreking van de sleur. Ze turnt bij Avanti, maar binnensporten is voorlopig niet toegestaan. Wel doet ze zondagochtend mee aan de online training van haar vereniging, samen met haar vier jaar oudere broer Carlo. Hij is een begenadigd speerwerper bij HAC. ,,Ik heb een snelle arm, maar een handstand is andere koek.’’ Intussen is Franca ook maar HAC-lid geworden en hardloopt ze veel in de bossen. ,,Je bent er even lekker uit. Effe op een andere plek. Da’s verfrissend.’’

Snelle reflexen

Bianca van Bruinisse maakt sportend het hoofd leeg. Ze staat te trappelen om vrijwilligerswerk te doen, maar dat zit er door corona even niet in. Bewegen houdt lichaam en geest gezond. Dat was vroeger al zo. Van Bruinisse judode onder de vleugel van Eddie van de Pol en op het softbalveld van MULO in Helmond kwamen haar snelle reflexen goed uit. ,,Ik was vaak catcher.’’

Thuis traint ze . ,,Ik doe veel met gewichten. Vroeger werkte ik in een magazijn. Sterke armen heb ik dus wel.’’ Voor de kickbokssessie van sportschool Maach draait ze haar handen dan ook niet om. Nog even buffelen, dan mag ze onderuitgezakt op de bank van PSV-Ajax genieten.