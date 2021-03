Online talkshow over cybercriminaliteit voor ondernemers

‘Misselijk­ma­kend’ kopschop­pen in Helmond was zonder enige aanleiding; jaar cel en opname geëist

26 februari DEN BOSCH - Dat de verdachte een bewusteloze knul tegen zijn hoofd schopte, door bleef gaan en er ook uit volle kracht op stampte is op zich al diep schokkend. Later bleek dat haren en bloed onder de daders zolen zaten. Misselijkmakend, aldus het Openbaar Ministerie. Het eist twee jaar opsluiting waarvan de helft in een kliniek.