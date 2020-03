Onopvallende politieauto rijdt motorrijder aan in Helmond, moet gewond naar het ziekenhuis

Bestsel­lers in tijden van quarantai­ne: ‘Handcrème, witte wijn en bakmix’

20:30 EINDHOVEN - Dat mensen massaal veel handzeep en wc-papier in huis halen weten we nu wel. Maar wat is nou eigenlijk écht onmisbaar als je verplicht binnen moet blijven? Een lijst met bestsellers volgens de lokale ondernemers.