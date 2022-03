Onrust in Helmondse buurt Houtsdonk die op de schop gaat: flats worden waarschijnlijk gesloopt en dat is schrikken

Helmondse Kenya is met vriend Liam het gezicht van internatio­na­le campagne: ‘Mensen met down hebben ook het recht om met z'n tweeën te zijn’

HELMOND - Kenya Koene wil graag fotomodel worden. Ze is al goed op weg: de 20-jarige Helmondse speelt met haar vriend Liam de Waele (21) de hoofdrol in de campagne van Wereld Down Syndroom Dag 2022. De twee waren een week in Milaan voor foto- en filmopnames.

15 maart