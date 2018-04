Gemeente Helmond: 'Vriendenbo­nus is gebruike­lijk en goedkoop'

11:02 HELMOND - Het werven van nieuwe medewerkers via een vriendenbonus is tegenwoordig gebruikelijk. Bovendien is het een goedkope oplossing. Dit schrijft het Helmondse stadsbestuur aan de leden van de gemeenteraad na vragen van het CDA.