Ontdekkingstocht door Bakelse bossen

Spetterend miljoenen­con­tract voor Noni Madueke bij Chelsea, dat hem tot 2031 vastlegt

Noni Madueke ondertekent als alles meezit vrijdag of zaterdag een spetterend contract bij de Britse topclub Chelsea. De 20-jarige aanvaller is een verbintenis tot medio 2031 overeengekomen met zijn nieuwe club, die hem multimiljonair maakt. Madueke kwam in 2018 naar PSV en gaat vierenhalf jaar later weer weg, voor veel geld.

14:50