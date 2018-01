Ontslagen Helmondse ambtenaar Wilma van Kol: Dit is met geen geld goed te maken

DEN BOSCH/HELMOND - Wilma van Kol trok in de rechtbank fel van leer tegen de gemeente Helmond. Die stelt dat haar ontslag niets te maken had met haar verleden als klokkenluidster. 'We hadden dit ook anders kunnen oplossen'.

Daar zat Wilma van Kol dan, in de rechtbank van Den Bosch. Geen raadsman naast haar; als ze achterom keek, dan zag ze alleen een handjevol familieleden. Ze had best vertegenwoordigd willen worden door een advocaat, maar die kon ze op een gegeven moment niet meer betalen. Aan het einde van de zitting zegt ze dat deze zaak haar niet om de centen gaat; nee, ze wil eerherstel.

Van Kol heeft in 2014 haar nek uitgestoken en nu gaat de gemeente zó met haar om? ,,We hadden dit ook anders kunnen oplossen. Ze hebben me niet beschermd”, zegt de klokkenluidster, die misstanden aankaartte op de oude afdeling Werk en Inkomen.

Quote We hadden dit ook anders kunnen oplossen. Ze hebben me niet beschermd. Wilma van Kol

Het juridische team van de gemeente Helmond stelt simpelweg dat Van Kol ontslagen is als gevolg van een reorganisatie. Alle 135 werknemers gingen over naar Senzer. Dus ook Van Kol. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst had, zo luidde het verweer, niets te maken met haar rol als klokkenluider in 2014. ,,Uit rapporten is ook gebleken dat mevrouw Van Kol goed was in haar werk. Ze zou haar baan behouden bij Senzer”, zegt de verdediging. ,,Dat ze een klokkenluider was, kwam pas weer naar voren toen ze bezwaar maakte tegen de indiensttreding bij Senzer. De leidinggevenden bij Senzer wisten daar niet van.”

Pesterijen

Van Kol wilde eind 2016 niet overgeplaatst worden toen haar afdeling opging in Senzer. Zij was immers kritisch geweest over haar 'oude, nieuwe' bazen. ,,Natuurlijk zou alles naar mij te herleiden zijn. Ik zou aangeschoten wild zijn. Ik wist wat me daar te wachten stond. Bij de gemeente wist ik hoe verziekt de werksfeer was geworden. Ik was in 2014 ziek geworden en keerde begin 2015 terug op de afdeling waar ik kritisch over was. Toen begonnen de pesterijen, het negeren en het controleren”, zegt Van Kol. ,,De situatie was superslecht.” Maar Van Kol liet liet zich niet zomaar wegjagen.

De rechter vroeg zich af waarom Van Kol dan eigenlijk geen bezwaar had aangetekend tegen het voorgenomen ontslag bij de gemeente. ,,U heeft in 2017 een brief ontvangen, met daaronder een bezwaarclausule. Als u daar geen gebruik van maakt, wordt het ontslag onherroepelijk.” De Helmondse was zichtbaar verward. Ze maakte duidelijk dat de juridische papierwinkel haar boven het hoofd was gegroeid. Alsof ze er niet alles aan had gedaan om níet ontslagen te worden door de gemeente? ,,Ik ben zelf nachten bezig geweest met deze zaak.”

Quote Ik wil de erkenning dat de gemeente aangeeft dat ze het anders hadden moeten doen. Wilma van Kol

Uiteindelijk zou Van Kol nooit één dag werken voor Senzer. Toen ze nog in dienst was bij de gemeente was ze al ernstig ziek, inmiddels is ze volledig afgekeurd en krijgt ze een WAO-uitkering. De rechter vroeg zich af wat ze beoogde met deze zaak? Werken zal ze toch niet meer. ,,Deze zaak loopt al zolang, dan zet ik door ook. Er is mij onrecht aangedaan. Ik wil de erkenning dat de gemeente aangeeft dat ze het anders hadden moeten doen. Een stukje eerherstel. De bescherming die ze me geboden hebben, zijn ze niet nagekomen. Dat is met geen geld van de wereld goed te maken. Klokkenluiders komen er bekaaid vanaf.”