Ontslagen stadswachten uit Helmond naar rechter

De vrouw, die 22 jaar in dienst was bij de Stadswacht in Helmond, vindt nog altijd dat ze ten onrechte op staande voet is ontslagen. Ze heeft de gemeente laten weten niet in te gaan op een voorgestelde regeling. ,,Deze maatregel is genomen nadat ik twee keer verkeerd geparkeerd had. Er is helemaal geen dossier opgebouwd. Ik ben nog steeds van mening dat ik verschrikkelijk ben behandeld. Ik wil mijn verhaal doen."