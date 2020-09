Ontvoering en mishandeling van op brug gedumpte Helmonder ‘was een strafexpeditie’

DEN BOSCH Het ontvoeren, mishandelen en uiteindelijk dumpen van een Helmonder moet een stadsgenoot vier jaar cel kosten. Het openbaar ministerie haalde een chirurg aan die verbaasd was dat het slachtoffer de afstraffing had overleefd.

Opeens lag er op een maandagavond begin maart een zwaargewonde man op de Helmondse Julianabrug. Gebroken ribben, dito neus, klaplong, losgeslagen tanden, inwendige bloedingen: hij moest meteen de operatietafel op. Dat de man was mishandeld leed geen twijfel. Hij wist er zelf niet veel meer van door de klappen. Wel kon hij vertellen wie de boosdoener was: een kennis.

Die (37) had hem thuis gevraagd om ‘een persoonlijk misverstand uit te praten’. Dat werd, zo zei de verdachte dinsdag in de rechtbank, een woordenwisseling. Het slachtoffer begon te schelden. Tja, beledigd worden in je eigen huis valt niet best in zijn cultuur dus gaf hij een klap terug. Misschien wel meer.

Bloedvlekken

Er ‘ontstonden wat bloedvlekken’ en op straat werd het druk dus stelde de verdachte voor dat ze het gesprek elders zouden voortzetten en dat gebeurde ook. Ze reden naar een loods in Ospel. Tot een oplossing kwam het daar niet. Hij wilde de man thuis afzetten maar die koos voor het ziekenhuis. En dus is hij afgezet op de brug.

De rechter hoorde het verhaal aan, en gaf toen de versie van het slachtoffer. Toen die binnenkwam kreeg hij meteen een pistool tegen zijn hoofd. Twee andere gemaskerde mannen kwamen erbij en hij werd in elkaar geslagen. Toen hij geestelijk wegviel stopten ze hem in een zak, gooiden hem in een kofferbak en bij de loods kreeg hij nog meer klappen, tot ze hem dumpten.

De verdachte, een boom van een man, schaamt zich. Het had niet zo ver moeten komen. In tranen roept hij van mensen te houden, hij doet dingen voor probleemjongeren, jaagt dealers weg en de hele buurt houdt van hem. Een tweede verdachte (38), de eigenaar van de auto en de loods, wil niks zeggen behalve dat hij er niks van af weet.

Stommiteit

De officier van justitie is niet onder de indruk. Het slachtoffer was de dag ervoor al bedreigd, is naar de woning gelokt, werd opgewacht, afgetuigd, weggevoerd en uiteindelijk gedumpt. En niet in een opwelling: de kofferbak was gevoerd met plastic. Vier jaar cel, eist ze. Van de man van de auto kan ze niet bewijzen dat hij betrokken was.

Advocate Kim van der Meijden zag een zaak met enkel slachtoffers, haar cliënt was dit zeker niet van plan maar hij werd aangevallen in zijn eigen woning en had er geen idee van hoe zwaar de verwondingen waren. Hij ziet nu door een stommiteit zijn hele toekomst in gevaar. Zeker nu het slachtoffer tienduizenden euro's smartengeld wil. En: als het echt een plan was, waarom werd de man dan naar eigen woning gelokt in plaats van een bos ofzo?