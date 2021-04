Onveilig verkeer rond scholen van alle tijden, maar corona biedt uitkomst: ‘Kinderen vaker alleen naar school’

De rust van Monique is in de kinderkap­sa­lon ineens een pluspunt

7 april HELMOND - In haar Creatieve Kinderkapsalon Monique in Helmond brengt Monique Meulendijks (51) twee dingen samen: knippen en zorgen. „Ik werd er altijd op aangesproken dat ik langzaam en rustig overkwam. Dat zet ik nu in als een goed ding.”