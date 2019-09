Onveilige sporthal in Helmond wordt opgeknapt door eigenaar Green BV

Sloophout in afgesloten schuur Helmond staat kort maar fel in brand, brandstich­ting niet uitgeslo­ten

4 september HELMOND - In een schuur aan de Duizeldonksestraat in Helmond is dinsdagmiddag kort een felle brand geweest. In de schuur lag sloophout die door onbekende oorzaak in brand is gevlogen. Brandstichting wordt niet uitgesloten door de politie.