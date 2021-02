Onverminderd populaire scoutings mogen de blokhut weer in: ‘Wij bieden meer dan sportverenigingen’

Ze had het behoorlijk gemist, die frisse boslucht in en rond De Kroekraan. Nu de bevers, welpen en andere leeftijdsgroepen tot zeventien jaar (speltakken in scoutingjargon) eindelijk weer mogen ravotten in de blokhut van scouting Kizito - even buiten Soerendonk - is ook bestuurslid Suzanne van den Berg op zaterdagochtend weer van de partij. Een trosje bevers (kinderen tussen vijf en zeven) leeft zich uit met een ouderwets spelletje verstoppertje. Het zien van al die spelvreugde doet Van den Bergs ogen twinkelen. ,,We hebben elkaar gemist. Andere scoutingleden fysiek niet kunnen ontmoeten was een hard gelag.’’ Collega-bestuurslid Bram Kluiters schuift ook aan. ,,We zagen elkaar al zeven weken niet meer. Het voelt als een eeuwigheid.’’