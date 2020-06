Onvoldoende bewijs dat Helmonder wapens verkocht aan Martien R., krijgt toch 4 jaar cel voor handel in vuurwapens

HELMOND - De rechtbank Oost-Brabant heeft vrijdag geoordeeld dat er onvoldoende bewijs is dat een 44-jarige man uit Helmond de wapenleverancier is van de familie R. uit Oss . Wel is hij schuldig aan de handel in verboden vuurwapens en munitie. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 4 jaar.

Volgens de officier van justitie leverde de Helmonder langere tijd illegale vuurwapens en munitie aan de Osse familie. Maar de rechtbank oordeelde vrijdag dat er onvoldoende bewijs is voor een directe link tussen hem en de aangetroffen wapens op het woonwagenkamp van de familie in Oss. De rechtbank kwalificeert hem daarom niet als wapenleverancier van die familie.

Afgetapte gesprekken

Volgens de advocaat van de verdachte maakte de Helmonder zich bovendien helemaal niet schuldig aan illegale wapenhandel. Het zou gaan om antieke, airsoft of deco-wapens. Dergelijke wapens zijn vrijgesteld en niet strafbaar om in bezit te hebben of te verhandelen.

Op basis van afgetapte gesprekken oordeelde de rechtbank dat het wel degelijk gaat over echte vuurwapens, zoals M16's, Walther P99's, PPK's en onderdelen en munitie daarvoor. Ook is op twee gesprekken te horen dat de verdachte wapens en munitie leverde aan een medeverdachte, die deze koper in een auto met een verborgen ruimte met hydraulische lift verstopte. Als het om airsoft of deco-wapens zou gaan, hoefden deze niet te worden verstopt. Daarnaast blijkt uit de gesprekken dat hij hiervan een gewoonte of beroep had gemaakt.

Streng optreden

De verdachte handelde regelmatig in automatische machinegeweren. Hij wist volgens de rechtbank dat hij hiermee zeer wel mogelijk crimineel handelen van anderen faciliteerde. Daarbij komt dat aan de verdachte verlof is verstrekt voor het bezit van vuurwapens, met name voor zijn hobby als sportschutter.

Ook had hij de beschikking over een erkenning in het kader van de Wet wapens en munitie. De handel of het bewerken van vuurwapens viel niet onder dit verlof of de erkenning. Door dit toch te doen schaadde de verdachte het vertrouwen dat de betreffende instantie in hem stelde.