Oogst fouilleeractie Helmond: twee messen, stuk staal en schroevendraaier

Het was de derde keer dat de Helmondse politie zo’n controle uitvoerde. Een aantal eenheden combineerde het fouilleren en doorzoeken van voertuigen met hun normale surveillancedienst. Er werden twee messen, een stuk staal en een schroevendraaier in beslag genomen.

Schietincidenten

De aanwijzing van een deel van de binnenstad als veiligheidsrisicozone volgde op een reeks schietincidenten eerder dit jaar. Die houden verband met de drugscriminaliteit. Bij één schietpartij in het centrum raakten twee toevallige passanten, kinderen nog, gewond. Bij een woning in Helmond-Oost werden kogels afgevuurd door de brievenbus.

De plaatselijke autoriteiten proberen op meerdere manieren wapens van de straat te krijgen. Sinds afgelopen dinsdag kunnen mensen twee weken lang straffeloos illegale wapens inleveren op het politiebureau aan de Kasteel-Traverse, of ze thuis laten ophalen. Bij een vuurwapen wordt wel nagegaan of het is gebruikt bij een misdrijf. Blijkt dat het geval, dan wordt er uiteraard een onderzoek ingesteld.