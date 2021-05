‘Ook arbeidsmigrant zélf omarmen’; Helmond en Peel willen betere positie buitenlandse werknemers

Buitenbeelden Een uniek carnavals­ri­tu­eel in Valkens­waard dankzij een Eindhoven­se rocker die niks met carnaval heeft

11 mei VALKENSWAARD/EINDHOVEN - Een bekende Eindhovense rocker en kunstenaar die niets met carnaval heeft, maakte een beeld voor een carnavalsclub in Valkenswaard. Een beeld dat vier dagen per jaar letterlijk op z’n kop staat. Het ‘keren van de Carnavalk’ is een jaarlijks ritueel. Dit jaar zou de 25ste keer zijn.