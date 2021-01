Ook Automotive Campus Helmond naar Boekhoorn

HELMOND - De Automotive Campus in Helmond wordt door het gemeentebestuur verkocht aan investeringsfonds Ramphastos van Marcel Boekhoorn en Bouwbedrijf Van de Ven. Doel is er voor te zorgen dat de campus aan de westkant van de stad ook de komende jaren verder zal blijven groeien. Dat moet weer zorgen voor verdere groei van de werkgelegenheid op de campus.

De betrokken partijen, inclusief het provinciebestuur, hebben daar nu een intentieverklaring voor ondertekend. De verwachting is dat de verkoop deze zomer zal plaatsvinden, zegt de Helmondse wethouder van economie Serge van de Brug (VVD) die het verkoopplan woensdagmiddag bekend maakte.

Mobiliteit

Boekhoorn is ook eigenaar van de High Tech Campus in Eindhoven. Op de Helmondse Automotive Campus zijn tal van bedrijven en enkele onderwijsinstellingen gevestigd die actief zijn in de auto-industrie of op het gebied van mobiliteit. Er werken in totaal zo'n 1250 mensen, waarvan de helft studenten.

De komende maanden moeten een aantal afspraken in die intentieovereenkomst verder uitgewerkt worden. Een verkoopsom kon Van de Brug daarom ook nog niet noemen, zelfs geen globaal bedrag. ,,Daar is het nu veel te vroeg voor”, aldus de wethouder.

Paradepaardje

Van de Brug verwacht dat van de verkoop een flinke impuls zal uitgaan voor de ontwikkeling van een van Helmonds paradepaardjes. ,,Als overheid hebben we daar de specifieke kennis die daarvoor nodig is niet in huis. Dat is een. En twee: daarvoor zijn ook fikse investeringen nodig. Ook dat moeten we overlaten aan partijen die daar veel ervaring in hebben.”

Een paar problemen moeten er de komende maanden nog wel uit de weg worden geruimd. Zo is niet alle grond op de Automotive Campus al in handen van het gemeentebestuur. Enkele percelen zijn nog in eigendom van op de campus gevestigde bedrijven en instellingen. De komend maanden moet die nog worden aangekocht voordat het terrein - inclusief een aantal nog braak liggende percelen - in zijn geheel kan worden overgedragen.

BTW-afdracht

Verder is het Helmondse gemeentebestuur ook nog in overleg met de Belastingdienst over mogelijke BTW-afdracht. ,,Dat is een ingewikkelde, vrij technische kwestie. Dit draait om de vraag of verkoop van de campus van invloed is op in het verleden verleende vrijstelling van betaling van BTW. Daar kan eventueel nog een prijskaartje aan hangen.” Ook wil Van de Brug nog nadere afspraken maken over de manier waarop het gemeentebestuur betrokken blijft bij beheer en exploitatie van de campus. ,,Daar zijn we ook nog op aan het studeren.”

De basis voor de Helmondse Automotive Campus werd al halverwege de jaren zeventig gelegd, toen Volvo zich in Helmond vestigde, begin jaren negentig opgevolgd door Nedcar. In 2001 bleef daarvan alleen nog de ontwikkelingsafdeling over, die zelfstandig verder ging onder de PDE Automotive.

TNO Automotive

Daarom heen vestigden zich in de loop der jaren tal van andere bedrijfjes en bedrijven, waaronder in 2006 TNO Automotive. Dat was reden voor het gemeentebestuur om het gebied in 2008 om te dopen tot Automotive Campus en er een centraal gebouw - het Automotive House - te bouwen.

Ondernemer en investeerder Marcel Boekhoorn verwierf vooral faam met de verkoop van Telfort in 2005. Die leverde hem een plek op in de Quote 500. In 2012 nam hij in Eindhoven de High Tech Campus over van Philips. Destijds betaalde hij met een groep investeerders voor de ‘slimste vierkante kilometer van de wereld’ zo’n 450 miljoen euro.

Onlangs kwam Boekhoorn nog in het nieuws toen bleek dat hij zich vertild had aan de aankoop in 2018 van Hema. Dat kwam afgelopen zomer daardoor uiteindelijk in handen van een groep schuldeisers.

Serge van de Brug