Ook Brouwhuis heeft nu zijn bevrijdingsmonument

Ze heeft met haar tekentalent in het klaslokaal al haar bijdrage geleverd aan het Brouwhuisse bevrijdingsmonument, maar het uiteindelijke resultaat ziet Renske Meulendijks uit groep 6 van de Montessorischool pas wanneer donderdagavond tijdens de bevrijdingsherdenking het oranje doek van het kunstwerk wordt gehaald. Zij aan zij met haar vader Alexander gaat ze na alle plichtplegingen even een kijkje nemen. ,,Het is erg kleurrijk”, merkt pa op bij het zien van de tekening, die in de zogeheten ‘Zuil van vrijheid en vrede’ is verankerd.

Tekeningen van schoolkinderen

Schoolkinderen van de vier Brouwhuisse basisscholen (de Korenaar, de Montessori, de Stroom en de Vlier) bepaalden grotendeels het aanzicht van het monument, dat binnenkort op een sokkel een vaste plek krijgt op het Louis Donkersplein in Brouwhuis. De vier zijden van de zuil zijn gedecoreerd met door de plaatselijke schoolkinderen gemaakte tekeningen in het thema vrede en vrijheid. Die van Renske lijkt geïnspireerd door het kubisme. ,,Ik heb dan ook mijn liniaal als hulpinstrument gebruikt”, verklapt ze. ,,De kleuren symboliseren vrijheid perfect'', toont haar vader zich van zijn filosofische kant.

Vreedzame school

En zo heeft Brouwhuis dan ook een bevrijdingsmonument. Die ontbrak vorig jaar nog, toen de Helmondse wijk stilstond bij 75 jaar vrijheid. Stichting Helmond 25 september 1944 vond dat Brouwhuis - in navolging van de andere voormalige kerkdorpen Mierlo-Hout en Stiphout - ook wel een monument verdiende. En de Korenaar heeft het thema vrede hoog in het vaandel staan: de school voerde het programma ‘vreedzame school’ in, dat van de leerlingen uiteindelijk vredelievende burgers moet maken. De school en stichting drongen aan op een monument, waar Ben Vogel van de wijkraad vervolgens werk van maakte.

Tijdens de coronaproof vrijheidsherdenking (markeringen herinneren de bezoekers aan voldoende afstand) is de onthulling dan eindelijk daar. Opvallend aan de zuil is het logo van Stichting Vreedzaam (de grondlegger van de vreedzame scholen) in de top: een wereldbol omspannen met ‘wereldburgers’. Wat Vogel betreft is het monument nog niet klaar. ,,Een gedenksteen opgedragen aan Brouwhuisse oorlogsslachtoffers lijkt me mooi.” Voor zover bekend kwam in ieder geval Cor Schrama om. Hij overleed op 31 januari 1944 door Duits vuur.