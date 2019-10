Ook de lichtshow sneuvelt in Lucas Gasseljaar Helmond

Echtpaar uit Helmond heeft er al veertig dienstja­ren opzitten bij Senzer: 'Het is nu wel welletjes'

14 oktober HELMOND - In de tijd van Helso konden ze zelf uitkiezen op welke afdeling ze wilden werken. Nu is het wat strikter geworden bij Senzer. Maar dat deert Eric van Oekel en Maria Rijkers niet. Het echtpaar heeft er al veertig dienstjaren opzitten in de sociale werkvoorziening.