Ook de namen van Tinie (11) en Harrie (26) zijn nu bijgeschreven op het oorlogsmonument in Mierlo-Hout

Lichtfesti­val Glow dit jaar op vier plekken in Eindhoven: 'Behoefte aan feel­good-edi­tie’

22 september In het centrum, op Strijp-S en -T, de TU/e-campus en in en rond het Campinaterrein; op vier plekken in de stad is vanaf 6 november een week lang Glow te zien. De meer dan dertig werken op het lichtfestival moeten de bezoekers vóór alles een goed gevoel geven.