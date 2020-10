Ook Helmond krijgt een Broodfonds: zelfstandig ondernemers maken zelf vangnet

Voor veel ondernemers is er bij arbeidsongeschiktheid geen sociaal vangnet. Daar spelen Broodfondsen op in. Ze bestaan in Nederland al jaren. Er zijn honderden groepen met in totaal meer dan 26.000 deelnemers. De ondernemers in zo’n groep van maximaal vijftig personen kennen en vertrouwen elkaar. Ze storten elke maand een bedrag op een eigen rekening en als iemand niet meer in staat is om te werken, krijgt diegene van de anderen tijdelijk een bedrag om van te leven.

Deze week hield de koepelorganisatie BroodfondsMakers een informatieavond in wijkhuis De Fonkel in de Helmondse binnenstad. Daar kwamen 35 ondernemers op af. Zij hebben afgesproken een Broodfonds voor Helmond en omgeving op te richten. Op maandag 23 november is er weer een bijeenkomst. Dan worden concrete afspraken vastgelegd en wordt een bestuur gekozen. Zzp’ers maar ook zelfstandigen met een VOF of een BV kunnen zich aanmelden voor dit overleg en eventueel aansluiten bij het initiatief. Dit kan via deze link.

Geen fraudegevallen bekend

In Eindhoven is al een aantal Broodfondsen. Die draaien naar behoren. Voorzitter Caroline Horikx van het eerste Broodfonds in de lichtstad meldde vorig jaar in deze krant dat ze geen fraudegevallen kende. Als iemand ziek wordt, neemt het bestuur van het Broodfonds contact op. Daarbij geldt volgens Horikx: ziek is ziek. Oftewel: het bestuur gaat niet op de stoel van de huisarts zitten.

Er wordt een buddy toegewezen en bekeken of de zieke deelnemer toch inkomsten kan genereren. Zo niet, dan krijgt de deelnemer van alle anderen een klein bedrag. Horikx sprak van ‘een goed geoliede machine’, waarbij de BroodfondsMakers zorgen dat de afzonderlijke bijdrages klaarstaan en het bestuur van het bewuste fonds als extra controle de druk op de knop geeft.