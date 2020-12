Ook in Helmond gaat het carbidschieten dit jaar niet door

Burgemeester Blanksma: ,,We hebben onze handen al vol aan de enorme vuurwerkoverlast in de stad. Vuurwerk is verboden. Carbid nu ook. We handhaven intensief, samen met politie en justitie. Inwoners kunnen vuurwerk- en carbidoverlast melden via de vuurwerkapp op hun smartphone. In de app kunnen ze aangeven op welke locatie zij vuurwerk of carbid horen. Zo helpen inwoners ons om de overlastgebieden beter in kaart te brengen, waardoor we de inzet van handhaving kan worden aangepast.”