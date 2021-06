Ook leerlingen vmbo-basis/kader weten nu of ze geslaagd zijn: ‘Ik vond het moeilijk om vorige week al vlaggen en boekentassen te zien hangen’

Oranje vlaggetjes vlogen over de toonbank; klanten vissen achter het net

11:00 EINDHOVEN - Wie nog snel even zijn huis of zelfs de straat in sfeerverhogend oranje wil dompelen, komt bedrogen uit. Zowat overal zijn de meterslange vlaggenlijnen in de kleur van het Nederlands elftal compleet uitverkocht.