Ook met 1 veld houdt HVV de moed erin

HELMOND - De situatie bij HVV Helmond is schrijnend, aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen heeft Helmonds oudste voetbalvereniging slechts één speel- en trainingsveld. Dat ze balen is een understatement maar de handdoek in de ring gooien doen ze niet. Hoe redden ze zich?

Door opgewekt te blijven, ondanks alle tegenslagen. ,,Wij zien de toekomst positief,” zegt penningmeester Mike Sleegers. Al vanaf jongs af aan is hij verbonden met de club op Houtsdonk. ,,Het is een echte volksclub waar gezelligheid hoog in het vaandel staat en iedereen elkaar kent."

Quote Als we in het verleden blijven hangen levert dat alleen maar negatieve energie op, we zijn er van overtuigd dat HVV nog een mooie toekomst heeft als we allemaal ons best doen. Mike Sleegers, Penningmeester HVV

Vooral dat laatste is in de huidige situatie belangrijk, om de boel draaiend te houden. Sinds de gemeente Helmond van de rechter bij het reorganiseren van het amateurvoetbal in de stad vrij baan kreeg om twee andere velden bij het sportpark te ontruimen is er niet getreuzeld en scheiden grote hekken die terreinen van het sportpark. HVV heeft nu alleen nog de beschikking over het eigen hoofdveld en twee stroken. Met behulp van vrijwilligers wordt er nu met man en macht gewerkt om toch een waardige accommodatie te maken waar de 208 leden van de vereniging wekelijks hun vertier kunnen halen.

Negatieve energie

,,De situatie is absoluut niet ideaal,” erkent Sleegers terwijl hij zondagmiddag vanuit de bestuurskamer naar de wedstrijd op het hoofdveld kijkt. Toch is hij strijdvol: ,,We hebben alles gedaan om de gemeente te overtuigen dat we één extra veld nodig hebben om op te trainen, het heeft alleen niet geholpen." Sleegers baalt daarvan maar kijkt ook vooruit ,,Als we in het verleden blijven hangen levert dat alleen maar negatieve energie op, we zijn er van overtuigd dat HVV nog een mooie toekomst heeft als we allemaal ons best doen."

De gemeente Helmond heeft de oude velden helemaal laten bewerken en die zijn nu door hekken van sportpark Houtsdonk gescheiden.

Al enkele weken zijn de leden zelf druk bezig met onderhoud op sportpark Houtsdonk. Waar voorheen naast het hoofdveld verharding was voor supporters is deze in de nieuwe situatie verdwenen. ,,We gaan daar gras zaaien zodat we het hoofdveld minder belasten." De bedoeling is dat op deze stroken de drie jeugdelftallen en lagere senioren gaan trainen en ook de Old Stars kunnen hierop terecht. ,,We hebben al jaren het beste natuurgrasveld van de gemeente Helmond, dat zal ook zo blijven.” Naast het hoofdveld staan inmiddels zes lichtmasten welke door de gemeente Helmond zijn betaald zodat er ook in de wintermaanden getraind kan worden.

Groei



De laatste maanden groeit het ledenaantal; dit seizoen doen er vier seniorenteams mee aan de competitie. Sleegers meent dat die trend door kan zetten: ,,Er wordt volop gebouwd in Helmond-West.” Alleen moet hij met pijn in het hart bekennen dat zijn club daar slechts minimaal van kan profiteren, ,,Door het besluit van de gemeente kunnen we niet veel meer groeien. Voor alle kinderen die willen gaan voetballen, hebben we niet genoeg ruimte. De gemeente zegt dat ze bij Mierlo-Hout of Brandevoort terecht kunnen maar daar is een wachtlijst voor nieuwe leden."

Over vier jaar hoopt HVV het 125-jarig bestaan te vieren. ,,Jazeker,” klinkt het stellig. ,,We worden door de gemeente tegengewerkt maar geven niet op, we zullen laten zien dat HVV bestaansrecht heeft."