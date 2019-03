Die kwaliteit komt goed van pas bij de Kringloopwinkel. Het recyclebedrijf sorteert en verkoopt de textiel die door Blink is ingezameld. De gemeente Helmond voert sinds midden vorig jaar de regie bij de textielinzameling. Hiermee hoopt Helmond het gescheiden inzamelen van textiel voor hergebruik te bevorderen, meer textiel in de stad te houden en tevens de werkgelegenheid te stimuleren.

Senzer

Voor het inzamelen en sorteren van de kledingstukken zijn tien mensen via werkbedrijf Senzer aangenomen. Zij hebben in de eerste twee maanden van het jaar al liefst 66.000 kilo textiel verwerkt. Meldy Stevens is een van die aanwinsten. ,,Ik was lang op zoek naar werk. Dat valt niet mee als alleenstaande moeder. Zie maar eens een baas te vinden die rekening kan houden met de schooltijden van je kind.’' En dus kwam het gemeentelijke werkbedrijf Senzer in beeld, dat haar plaatste bij de Kringloopwinkel. ,,Ik heb in januari een jaarcontract gekregen’', vertelt ze opgetogen.