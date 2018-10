Oorkonde Smurfit Helmond voor veilig werk

Opnames Tussen Kunst en Kitsch in Helmond

17:12 HELMOND - Ze kwamen verwachtingsvol, nieuwsgierig of gewoon nuchter omdat de kans zich nu in Helmond voordeed om de experts van Tussen Kunst en Kitsch te vragen of het zonde was om het schilderij van tante of die vaas van zolder mee te geven naar de kringloopwinkel. Gisteren waren in de kunsthal van Museum Helmond opnames voor het bekende tv-programma en daar kwamen vele tientallen belangstellenden op af. De opnames zijn in het voorjaar op tv te zien.