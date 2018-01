Oorlog smeedde band voor het leven tussen Christine uit Helmond en Engelse soldaat

Christine van Neerven neemt een klein slokje van haar port. Voor haar neus wordt de hele tafel vol gezet met salades, stokbroodjes en chips. Ray Wanless klopt op haar schouder. ,,Yes, I came all the way to see her", zegt hij. Christine glundert. ,,Hij is het allergrootste verjaardagscadeau vandaag." Ray is namelijk de zoon van Freddy, de soldaat waar Christine sinds de bevrijding van Helmond contact mee hield. Freddy was lid van de Glasgow Highlanders, een onderdeel van het Britse leger. Hij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog voor ongeveer drie maanden in de Ambachtsschool in Helmond gelegerd. Op steenworp afstand van het ouderlijk huis van de toen twaalfjarige Christine. ,,Mijn vader was straatfotograaf", vertelt ze. ,,En al die jongens kwamen naar ons toe omdat ze op de foto wilden. Ook Freddy." Christine was vaak in de buurt van de Ambachtsschool te vinden. Ze grijnst. ,,We speelden daar graag. En de soldaten hadden brood en corned beef en zo."

Weet je: over de oorlog praat ik liever niet. Dan komt alles weer naar boven. Maar soms was het ook best gezellig. Die Schotten maakten bijvoorbeeld muziek op hun doedelzakken, het was niet alleen maar een verschrikking."

Steenkolenengels

Na de bevrijding wisselden Christine en Freddy adressen uit. ,,We zijn altijd blijven schrijven. Ik weet niet hoe ik dat eigenlijk deed, want ik kon geen Engels. Ik denk een beetje bij elkaar gescharrelde woorden of zo? Ik heb in elk geval nooit gehoord dat hij het niet begreep." Lachend: ,,Later op school heb ik wel wat Engels gehad, maar het blijft steenkolenengels." Ray glimlacht. De laatste keer dat hij hier aan tafel zat, was in augustus 1959. Na de dood van zijn vader in 2008 nam hij het contact met de Helmondse familie als vanzelfsprekend over. ,,Ze zijn zo lief en aardig. En ik ken ze al mijn hele leven. We zien elkaar niet vaak, maar de band blijft warm."