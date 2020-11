Op 91ste verjaardag is Riek van Erp 75 jaar lid van Swift: ‘De enige bal was na zeven minuten kapot’

Gemertse Paul redde óók buurvrouw uit brand

19 november GEMERT-BAKEL - Hij voelt totaal geen afgunst omdat zijn dorpsgenoot Giel de Koning maandag koninklijk onderscheiden is voor het redden van een vrouw uit een brandend huis. Maar Paul Swinkels zoekt wel een beetje waardering voor zijn eigen rol daarbij. ,,Als ik geen alarm had geslagen, vrees ik dat Marie er niet meer was geweest.”