Op de bres voor die glibberige veelvraat: de naaktslak

Landschapsbeheerder Ton Stokwielder uit Waalwijk - een expert op het gebied van natuurlijke bestrijding van eikenprocessierupsen - is zo iemand met groene vingers die je niet hoeft te overtuigen van het nut van de naaktslak. Ze zijn een levend alternatief van de gft-container. ,,Zonder slakken ligt organisch materiaal metershoog opgestapeld, omdat het dan minder snel verteert. Door dat te eten maken slakken ook weer voedingsstoffen voor andere diertjes vrij in bladeren.’’ Stokwielder kan behalve egels flink wat andere dieren noemen die smullen van de slijmerige traaggangers. ,,Wezels, vossen en hermelijnen. Maar ook vogels als ganzen, kippen en fazanten en koudbloedigen als padden.’’ De naaktslak heeft kortom zijn waarde als voedselbron al lang en breed bewezen.

Dieren die pap lusten van slakken zijn natuurlijke vijanden en dus is het zaak om die in je tuin te krijgen. Maar hoe doe je dat? ,,Zorg voor een slordige tuin’’, is het advies van voorzitter Maria Haenen-van den Bosch van Groei & Bloei afdeling Helmond. ,,Ruim niet al te veel blaadjes en takjes op. Zo creëer je ook schuilplaatsen voor egels en padden in je tuin. Die beestjes hebben dat nodig.’’ Onkruid laten staan helpt volgens Haenen-van den Bosch ook een handje. ,,Slakken eten dát dan op, in plaats van dat ze meteen je bloemen oppeuzelen.’’ Let bij het kiezen van bloemzaden óók op de textuur van het blad, vult ze nog aan. ,,Naaktslakken eten het liefst malse, zachte blaadjes. Maar je kunt ook hosta’s kopen met een wat harder blad.’’