Op de bres voor pietepeuterige slijmzwammetjes in Helmonds bos

Hans van Hooff (70) haalt voorzichtig het deksel van een plastic doosje. „We zijn vandaag nog in het Zandbos geweest, in Deurne.” Verdeeld over vakjes liggen in het bakje stukjes boomschors en takjes. Die zijn bezaaid met puntjes niet groter dan speldenknopjes. Oranje, wit, bruin of zwart. „Slijmzwammen”, legt Van Hooff uit. Het is de oogst van alweer een excursie van Van Hooff met zijn kompanen Henk Lammers (73) en Theo Boudewijns (82).