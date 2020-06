Op kamp in eigen stad; geen Zeeuwse kust maar Berkendonk voor groep 8 De Vlier

Niet je zelf uitleven op het strand in Zeeland, maar genoegen nemen met Berkendonk als alternatief. Niet vijf dagen keten en overnachten op camping Klaverweide, gewoon elke avond slapen in je eigen bed. Voor groep 8 van basisschool De Vlier uit Helmond is het deze week zoeken naar alternatieven. Al zo'n dertig jaar gaan de schoolverlaters op kamp naar Zeeland. Coronacrisis betekent geen kamp. Geen kamp betekent niet dat er niets georganiseerd wordt. ,,Het is jammer voor de kinderen. Ze krijgen nu niet de afsluiting die ze verdiend hebben", zegt leerkracht Judith Jansen van 8A.



Samen met Esmee Vlijmincx (leerkracht 8B), Rien van Pelt (begeleider/leerkracht) en 38 achtstegroepers vertoeft ze dan maar even op Berkendonk. Kinderen vermaken zich in het water, graven medeleerlingen in het zand en anderen chillen met een (stiekem meegenomen) zak chips op het gras. Het is dag 2 van het alternatieve kamp. Jansen: ,,Normaal zouden we naar Neeltje Jans gaan en wat leuke dingen doen aan het strand.”